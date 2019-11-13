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İstanbul'da deniz festivali düzenlenecek

6 saat önce

Uluslararası Otelciler Derneğinin (INTHA) Türkiye turizmi konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediği "2. Uluslararası Turizm Zirvesi"ne sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

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Uluslararası Otelciler Derneğinin (INTHA) Türkiye turizmi konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediği "2. Uluslararası Turizm Zirvesi"ne sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Uluslararası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Türer, etkinliğin ikincisine imza atmış oldukları için mutlu olduklarını belirterek, paydaşlara destekleri için teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Hülya Muratlı da belediye olarak turizmin gelişmesine yönelik hazırladıkları yeni projeleri anlatarak, İstanbul'da ilk kez deniz festivali düzenleyeceklerini kaydetti.

Muratlı, şunları kaydetti:

" Avrupa'da ilk üç turizm şehri arasında olacağımız şekilde bir hedefi ortaya koyduk. Bu yolda belediye olarak süratle çalışmalarımıza başladık. İstanbul festivalden festivale koşacak. İstanbul Deniz Festivali düzenlenecek ve bu çok paydaşlı bir şekilde yürütülecek. Müzik ve Çocuk Festivali düzenlenecek. Ama bununla kalmayıp sosyal sorunluluk, kadın hakları konusunda da çok çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu yüzden sıkı bir çalışma sürecine girdik. Turizm çalıştayı düzenlemeyi düşünüyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam eden zirvede, eski TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ve eski TÜROB Başkanı Mehmet Timur Bayındır'ın katıldığı "Türk misafirperverlik modeli" konulu panel gerçekleştirildi.

"Dünya turizminde Türkiye'nin rolü" oturumuna ise eski Kültür ve Turizm Bakanları Ertuğrul Günay, Bahattin Yücel ve Bülent Akarcalı konuşmacı olarak katıldı.

Zirve, "Türk ve dünya mutfağı arasında lezzet farklılıkları", "Turizm pazarlamasında Türkiye haritası", "2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'dan günümüz İstanbul'una" ve "Türkiye turizminde teknoloji kullanımı" oturumların ardından sona erdi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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