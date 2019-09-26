Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem - Mecidiyeköy/Bağcılar/Fatih/Kadıköy
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da deprem - Mecidiyeköy/Bağcılar/Fatih/Kadıköy

2 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmeye göre, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında 13.59'da, 5,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevresinde hissedildi.

İstanbul'da deprem - Mecidiyeköy/Bağcılar/Fatih/Kadıköy

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı
Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:46:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem - Mecidiyeköy/Bağcılar/Fatih/Kadıköy
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]