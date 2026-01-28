İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu

28.01.2026 15:09
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 309 kg uyuşturucu ve 8.884.000 hap ele geçirildi, 37 tutuklandı.

İSTANBUL'da narkotik ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda 308 kilo 788 gram uyuşturucu madde ile 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 39 şüpheliden 37'si tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergiye katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 01 Ocak-27 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

308 KİLO 788 GRAM UYUŞTURUCU MADDE İLE 8 MİLYON 884 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 8 milyon 486 bin sentetik ecza hapı, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin ecstasy hap, 208 bin captagon ile 1 ton 168 kilo 100 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. Toplamda 308 kilo 788 gram uyuşturucu madde ile 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap bulundu.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 37 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

'BU MÜCADELEDEKİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ İSTANBUL HALKININ BİZE OLAN DESTEĞİDİR'

Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu madde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergiye katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklama yaptı. Yıldız, "Narkotik suçlarla mücadelede uluslararası anlamda birçok operasyon gerçekleştirdik. Ulusal düzeydeyse suç ve suç örgütlerine yönelik etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Narkotik suçlarla mücadele, uyuşturucu ile mücadele sadece bugünün mücadelesi değil, aynı zamanda yarının mücadelesidir. Son 1 ay içerisinde İstanbul'umuzda 14 ilçede yaptığımız operasyonlarda 39 şahıs gözaltına alınmış 37'si tutuklanmış. Operasyonlar sonucunda ise 308 Kilogram uyuşturucu madde 1 ton 160 kilogram uyuşturucu hammadde 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. Gençliğimizi geleceğimizi çaldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
