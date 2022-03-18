İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor

18.03.2022 12:02
İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi.

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de aralıklarla süren kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırdı.

Başakşehir'de etkisini artından kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Zeytinburnu Cevizlibağ'da da etkili olan kar yağışı tipiye dönerken insanlar yolda yürümekte zorlandı.

Esenyurt'ta yoğun devam eden kar yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kar altında kaldı. Araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler karla kaplanan yollarda yokuş çıkmakta zorlandı.

Maddi hasarlı kazalar yaşandı

Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy Habipler yolunda meydana gelen kazada, 2 otomobilde maddi hasar oluştu. Halkalı Mahmutbey Caddesi'nin beyaza bürünmesi nedeniyle bir otomobil kayarak orta refüje çıktı.

Sultanbeyli'de de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Maltepe'de kısa aralıklarla yağan kar, yer yer tipiye döndü. Kartal'daki Aydos Ormanı ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bazı İETT seferi iptal edilirken bazı hatlarda ise güzergah değişikliğine gidildi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor

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Başakşehir beyaza büründü Başakşehir beyaza büründü

Zeytinburnu, Başakşehir, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da devam eden kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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