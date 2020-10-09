İstanbul'da dolu önlemleri - Son Dakika

İSTANBUL'da dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için önlemler almıştı. Bazı sürücüler yağışın olmaması nedeniyle aldıkları önlemi kaldırırken, kimi sürücülerin önlemleri ise devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar battaniye, kilim, çarşaf ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı. Beklenen dolu yağışının olmaması ile birlikte bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için aldıkları önlemleri kaldırdıkları görüldü. Bazı sürücülerin de dolu önlemlerinin devam ettiği gözlendi.

BAGAJDA SAKLIYORUM HER AN DOLU YAĞIŞINA KARŞI

Maltepe 'de dolu önlemini kaldıran Yasin Demir "Meteoroloji uyardı görevini yaptı biz de önlemimizi aldık. Yağmadı kimsenin arabasına bir şey olmadı. Akşam sarıp sabah söküyoruz. Uyarı gelirse bir daha sararız. Bagaja koyuyorum bir yerde denk gelirse hemen kapatırım" diye konuştu.

SUNTALI ÖNLEM Muhammet Yılmaz isimli sürücü, "Dolu uyarılarının ardından aracımı doludan korumak için sunta ile önlem aldım. Camlara koruyalım dedim. Geçen değiştirdim camı 700 lira şimdi bin 200 lira olmuş. Aracım geçen dolu yağışında kapalı garajdaydı, şimdi böyle önlem aldım" dedi.

Aracını karton ve çarşafla korumaya çalışan Mustafa Ketenci, "Önlemimizi almıştık. Yağış olmadı. Bugün de hava açık. İşim olduğu için önlemi kaldırıyorum" diye konuştu.

- İstanbul