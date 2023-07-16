İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti

İstanbul Kağıthane'de dur ihtarına uymayan bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayıp daha fazla hızlanarak motosikleti polis memurlarının üzerine kasten sürmüş, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Motosiklet sürücüsü O.B. isimli şahıs yakalanmış, şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır." denildi.

DUR İHTARINA UYMAK YERİNE DAHA DA HIZLANDI

Dün saat 18.30 sıralarında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca 'Dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.

TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞ

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin trafikten men edildiği ve abartı egzozunun bulunduğu belirlendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "15.07.2023 tarihi saat 18:30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kâğıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde motosikletli şahıslara yönelik uygulama yapıldığı esnada; Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayıp daha fazla hızlanarak motosikleti uygulama yapan polis memurlarının üzerine kasten sürmüş, görevli polis memuru Alp Efe BEKİT'e çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru hayati tehlikesi var olarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Motosiklet sürücüsü O.B. isimli şahıs yakalanmış, şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili "Kasten Yaralama, Dur İhtarına Uymama, Görevli Memura Mukavemet" suçlarından yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

İşte o açıklama: