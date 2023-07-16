İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti

16.07.2023 11:40

İstanbul Kağıthane'de dur ihtarına uymayan bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü yakalandı ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Ayrıca kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu belirlendi.

İstanbul Kağıthane'de dur ihtarına uymayan bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayıp daha fazla hızlanarak motosikleti polis memurlarının üzerine kasten sürmüş, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Motosiklet sürücüsü O.B. isimli şahıs yakalanmış, şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır." denildi.

DUR İHTARINA UYMAK YERİNE DAHA DA HIZLANDI

Dün saat 18.30 sıralarında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca 'Dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.

Dur ihtarına uymayıp polisi şehit eden caniyle ilgili Valilik'ten açıklama: Daha fazla hızlanarak kasten üzerlerine sürmüş

TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞ

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin trafikten men edildiği ve abartı egzozunun bulunduğu belirlendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "15.07.2023 tarihi saat 18:30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kâğıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde motosikletli şahıslara yönelik uygulama yapıldığı esnada; Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayıp daha fazla hızlanarak motosikleti uygulama yapan polis memurlarının üzerine kasten sürmüş, görevli polis memuru Alp Efe BEKİT'e çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru hayati tehlikesi var olarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Motosiklet sürücüsü O.B. isimli şahıs yakalanmış, şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili "Kasten Yaralama, Dur İhtarına Uymama, Görevli Memura Mukavemet" suçlarından yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

İşte o açıklama:

Dur ihtarına uymayıp polisi şehit eden caniyle ilgili Valilik'ten açıklama: Daha fazla hızlanarak kasten üzerlerine sürmüş
YORUMLAR
500

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti - Son Dakika


Son Dakika
11:31 İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti
11:31 Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde anlaşmaya yaklaştı
11:30 Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi
11:27 Polisi şehit eden caniyle ilgili Valilik'ten açıklama: Sürücünün ehliyeti yok, motosikleti kasten üzerlerine sürmüş
11:26 Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Livakovic'i de bitirdi
11:26 Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "KontakKapat" etiketi kısa sürede TT oldu
11:17 Merve Boluğur, Sütyensiz Pozlarıyla Olay Oldu
11:13 Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu
11:09 Akaryakıta ÖTV Zammı: Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
11:05 Akaryakıta ÖTV zammına AK Partili Külünk'ten tepki: 15 Temmuz'a denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 11:57:45. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement