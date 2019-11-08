Son Dakika Haberleri: İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı şüpheliler adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ABD kuvvetlerince öldürülmesinin ardından İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı şüpheliler adliyeye sevk edildi, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ABD kuvvetlerince öldürülmesinin ardından İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin ABD kuvvetlerince Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonla öldürmesinin hemen ardından DEAŞ hücresine mensup bir terörist grubun eylem hazırlığında olduğu tespit edilmişti. Operasyonda H.U., B.Ç. ve R.K'nin de aralarında olduğu 4 örgüt üyesi, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışına girdiğini ve planladıkları saldırı için lojistik destek sağlayacak kişilerle temasa geçtiğini belirlemiş, yürütülen soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarda 7 şüpheli daha yakalanmıştı.

28 Ekim'de yakalanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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