İstanbul'da Forex Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Forex Dolandırıcılığına Operasyon

İstanbul\'da Forex Dolandırıcılığına Operasyon
04.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, deliller toplandı.

İstanbul'da yürütülen forex ve yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Şişli'de kurulan çağrı merkezine düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin delilleri yok etmek için dijital materyalleri camdan aşağı attığı, polis ekiplerinin bu materyalleri bina çatısından topladığı öğrenildi.

Şişli'de bulunan bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezinde, farklı firma ve platform isimleri kullanılarak yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda, yüzlerce mağdurdan toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü, bu varlıkların 'soğuk cüzdan' olarak bilinen çevrimdışı cüzdanlarda saklandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paraları kripto varlıklara çevirerek soğuk cüzdanlarda tuttukları, ihtiyaç halinde bu varlıkları tekrar Türk Lirası'na dönüştürerek harcadıkları belirlendi.

EKİPLER ÇATILDA DELİLLERİ TOPLADI

Tespiti yapılan adrese yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama aygıtlarını camdan aşağı attığı görüldü. Ekipler, bina çatılarında ve çevresinde yaptıkları çalışmalarla atılan dijital materyalleri tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

17 GÖZALTI

Çağrı merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, yazılı doküman, mağdurlarla iletişim kurmakta kullanılan 'açık hat' olarak tabir edilen GSM hatları ile kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, mağdur sayısı ile suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda daha önce hazırlanmış piyasalarla ilgili metinlerin olduğu görüldü. Dolandırıcılar, metinlere bakarak aradıkları kişilere yatırım vaatlerinde bulunduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Finans, Güncel, Şişli, Forex, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Forex Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:55:02. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Forex Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.