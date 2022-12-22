Estetik ameliyatı olan kadın hem göğüslerinden hem de kocasından oldu - Son Dakika
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Estetik ameliyatı olan kadın hem göğüslerinden hem de kocasından oldu

22.12.2022 21:32

İstanbul'da göğüs estetiği ameliyatı yaptıran İranlı kadın, sahte bir doktor tarafından ameliyat edilince göğüslerini kaybetti. 15 kez ameliyat olmasına rağmen iyileşmediğini belirten kadın, yaşadığı sorunlar nedeniyle eşinden boşandığını belirterek, "Göğüslerim aynı erkek gibi. Çok ağrım var. Bacaklarım çok fena oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan İranlı Neda isimli kadın ve eşi İstanbul Sultangazi'de bulunan kliniğe gitti ve 60 bin lira karşılığında göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından göğüslerini kaybeden kadın, bacaklarında da sorunlar yaşadı.

EŞİYLE BOŞANDI

Show Haber'de yayınlanan habere göre, 15 operasyon daha geçiren kadın iyileşmedi. Neda isimli kadının iddiasına göre o ameliyatı sahte bir doktor yaptı. Bütün bu yaşananların ardından Neda eşi ile boşandı. İddiaya göre boşandığı eşi de göğüs estetiği olduğu kliniğe ortak oldu.

"GÖĞÜSLERİM AYNI ERKEK GİBİ"

Yaşadıklarını anlatan Neda, "Ne protezim var, ne bir şey. Göğüslerim aynı erkek gibi. Çok ağrım var. Bacaklarım çok fena oldu. Yaralarım var, maalesef kötü yaralar. Acil tedavi istiyorum." dedi.

"YORGANI AÇTI DEDİ Kİ GÖĞÜSLERİM NEREDE"

Neda'nın kızı ise yaşananlarla ilgili "Biraz küçültmek istedi. Instagram'dan annemin kocası bulmuş. Sürekli hata olamaz. Akciğeri kötü oldu. Safra kesesini tamamen çıkardılar. Herkes güzellik için oraya gidiyor zaten ondan sonra hayatı mahvoluyor. Ameliyat odasına da annem gitmedi. Normal odada orada dikiş yaptı. Tedavi yapıyoruz geçecek ama her gün düşüyordu zaten. Bizden habersiz, annem habersiz annem ameliyattan çıktı kendine geldi. Göğüslerim acıyor dedi. Bir yorganı açtı dedi ki göğüslerim nerede?" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3. Sayfa Estetik ameliyatı olan kadın hem göğüslerinden hem de kocasından oldu - Son Dakika


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