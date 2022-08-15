İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu

15.08.2022 09:59

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 58'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kartal'da D-100 karayolunda yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, 09.45 sıralarında yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İBB Trafik Yoğunluk Haritası, İstanbul, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu - Son Dakika
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