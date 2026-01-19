İstanbul\'da hayatı felç eden kar yağışı ne kadar sürecek? Merak edilen soru yanıt buldu

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İstanbul da beyaza büründü. Sabah saatlerinde birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı, kent trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

TRAFİK YÜZDE 81'E ÇIKTI

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili olan kar yağışı sonrası trafikte aksamalar yaşandı. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA ISINIYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'daki kar yağışının kısa süreli olduğunu söyledi. Tek, yarın yağışın ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını belirtti. Çarşamba günü daha ılıman bir havanın beklendiğini ifade eden Tek, perşembe günü ise Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin önce Ege'yi, ardından Marmara ve İstanbul'u etkisi altına alacağını açıkladı.

AY SONUNA KADAR KAR BEKLENTİSİ YOK

Mevcut verilere göre İstanbul'da ay sonuna kadar yeniden kar beklentisi bulunmadığını vurgulayan Tek, mevsimsel tahminlerin şubat ayında da kar olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini söyledi.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini...

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle sabah saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı. Valilik, yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

"EN YÜKSEK SICAKLIK 7 DERECE"

Valilik açıklamasında, 20 Ocak Salı günü havanın parçalı çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği ifade edildi. En düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın 7 derece olacağı belirtilirken, hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artmasının beklendiği kaydedildi. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman 30-60 km/saat hıza ulaşabileceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.