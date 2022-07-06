İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

06.07.2022 20:58

İstanbul'un birçok noktasında "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul'un birçok noktasında "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Ekipler, Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasında araçları durdurup kontrol etti. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetim sırasında yanında ehliyeti bulunmayan bir sürücüye 477 lira para cezası kesildi.

Bir motosiklet sürücüsüne de arkasında oturan yolcunun kaskı olmaması nedeniyle 196 lira para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı Rtük: Haberlerin de Akıllı İşaretler Uygulaması Kapsamına Alınması Kaçınılmaz Hale Gelmiştir Rtük: Haberlerin de Akıllı İşaretler Uygulaması Kapsamına Alınması Kaçınılmaz Hale Gelmiştir
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'huzur uygulaması' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 21:38:21. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement