Beyoğlu , Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 'huzur uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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