Son tarih 24 Eylül! İstanbul'da ikamet eden Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerekiyor - Son Dakika
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Son tarih 24 Eylül! İstanbul'da ikamet eden Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerekiyor

29.07.2023 10:31

İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerektiği açıklandı. İstanbul dışında kayıtlı olan Suriyelilere yol izin belgesi verileceği belirtildi. Depremden etkilenen Suriyelilere ise ikinci bir duyuruya kadar kalış izni verileceği ifade edildi.

İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği açıklandı. Göç idaresi başkanlığından yapılan açıklamada "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen halihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir" denildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen halihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir.

YOL İZİN BELGESİ VERİLECEK

Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir."

Kaynak: DHA
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