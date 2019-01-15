Son Dakika Haberleri: İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu ve Yağmur 3

İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu ve Yağmur 3

1 saat önce

İstanbul - İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU VE YAĞMUR 3(Bakırköy sahil)(Tür: İstanbul)

İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu ve Yağmur 3, System.String[]
İstanbul - İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU VE YAĞMUR 3 (Bakırköy sahil)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

Bakırköy, İstanbul, Güncel
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