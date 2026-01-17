İstanbul'da Kablo Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Kablo Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı

17.01.2026 11:45
Kablo şirketinin ortağı M.Ç. ve 5 kişi, 5 milyon dolarlık dolandırıcılıkla tutuklandı.

İstanbul'da bir kablo firmasının hissedarı iş insanı M.Ç. ve yanında çalışan 5 kişi, şirketin yüzde 80'ine sahip olan diğer ortağını 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.C.'nin siparişlerden gelen tutarların bir kısmını kendi hesabına geçirdiği ve bu yöntemle sağladığı haksız kazançla Karaköy'de iş hanı alıp kablo şirketi kurduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bulunan bir kablo şirketinin yetkilileri polis ekiplerine başvurarak, şirketin ortağı olan iş insanı M.Ç.'nin şirketi dolandırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şirket yetkilileri şüphelinin, firmada yüzde 20 hisseye sahip olduğunu ve yurtdışından gelen sipariş ödemelerinin bir kısmını kendi hesabına geçirdiğini ve buradan sağladığı yaklaşık 5 milyon dolarlık haksız kazançla Karaköy'de iş hanı alıp kablo şirketi kurduğunu da iddia etti. Gelen şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin tamamı yakalanıp, tutuklandı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmaların ardından İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan işyerlerine 7 Ocak Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Yapılan arama ve yakalama çalışmalarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin işyerine yaptığı aramalarda; 11 adet cep telefonu,6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harici bellek, suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

