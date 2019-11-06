İstanbul'da kalker ocağına ÇED izni çıkmadı
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sonlandırıldığı kaydedildi.
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