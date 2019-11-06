Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kalker ocağına ÇED izni çıkmadı
Son Dakika Güncel İstanbul'da kalker ocağına ÇED izni çıkmadı

İstanbul'da kalker ocağına ÇED izni çıkmadı

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı bildirildi.

İstanbul'da kalker ocağına ÇED izni çıkmadı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Şile ilçesi Teke ve Hasanlı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sonlandırıldığı kaydedildi.

Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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