İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu

22.01.2021 20:39

İstanbul'da saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu İBB'nin verilerine göre yüzde 62 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul'da saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu İBB'nin verilerine göre yüzde 62 seviyesinde seyrediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kaldı. İstanbul'da saat 21.00 itibariyle başlayacak olan ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik kısıtlama öncesi evine gitmek vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin, Edirne istikametinin yoğun olduğu, Ankara istikametinde ise daha az olduğu gözlendi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilen göre, İstanbul genelinde trafiğin yüzde 62 seviyesinde olduğu öğrenildi.

(İHA)

İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu - Son Dakika


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