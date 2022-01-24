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İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi - Son Dakika

İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

24.01.2022 22:36

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti sebebiyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL KARA TESLİM OLDU

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL EDİLDİ

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

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Beylikdüzü, İstanbul, Şişli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi - Son Dakika
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