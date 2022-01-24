İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi - Son Dakika

İmamoğlu'na tepkiler yükseldi, AKOM'a gidip açıklama yaptı: Zor bir akşam geçiyor

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL KARA TESLİM OLDU

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL EDİLDİ

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.