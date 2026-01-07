İstanbul'da Kuvvetli Fırtına ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika
İstanbul'da Kuvvetli Fırtına ve Soğuk Hava Bekleniyor

07.01.2026 14:34
AKOM, İstanbul'da perşembeden itibaren kuvvetli fırtına ve kış sıcaklıkları bekliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Megakent İstanbul için AKOM, kent genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesinin, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesinin ve perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olmasının beklendiği hafta başından beri 15- 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Perşembe sabahından itibaren kuvvetli fırtına uyarısı

Bu nedenle, bugün akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetleneceğinin, perşembe (yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisini arttırarak fırtınanın, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildiği ifade edildi.

Sıcaklıklar hızla düşecek

Hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesinin beklendiği, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Yerel, AKOM, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
