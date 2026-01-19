İstanbul\'da Lapa Lapa Kar Yağışı

İstanbul Bahçelievlen'de lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa kar yağışı altında Yenibosna E-5'te trafiğin aktığı görülürken, bölge havadan görüntülendi.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kent beyaza bürürken, Bahçelievler'de de lapa lapa kar yağdı. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlarda toplu taşımayı kullanmak için yollara düşerken, E-5'te trafiğin aktığı görüldü. Kar yağışı altındaki bölge havadan görüntülendi. - İSTANBUL