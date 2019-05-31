Son Dakika Haberleri: İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

54 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yarın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yarın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı oturumunda AK Parti Grubu'nun teklifiyle LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti. Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek olan öğrencilere ve sınavda görevli olan personele belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarının ise İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, şehir hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel olduğu belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:35 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]