İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU

6 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:55 Kaynak: DHA
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