İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU - Son Dakika

İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU
6 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:55 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Görüntü dökümü:
---------
-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler
-Genel ve detaylar
Son Dakika Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maaş konuşması, sosyal medyada gündem oldu Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı