İstanbul'da özel kolejin mezuniyet balosunda bir veli mekanı basarak çocukları darp etti - Son Dakika
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İstanbul'da özel kolejin mezuniyet balosunda bir veli mekanı basarak çocukları darp etti

15.06.2023 17:44

İstanbul Ataşehir'de özel bir kolejde düzenlenen mezuniyet balosunda bir veli, 2 çocuğu birden darp etti. Organizasyon çığlık sesleriyle kesilirken, darp eden kişinin ünlü bir mimar olduğu ve alkollü olduğu iddia edildi. Darp edilen çocukların psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

İstanbul Ataşehir'de özel bir kolejde geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet balosunda çocukların eğlencesi kötü bitti. 70 veli ve 70 öğrencinin katıldığı eğlencede, bir veli 2 çocuğu birden darp etti.

ORGANİZASYON ÇIĞLIK SESLERİYLE KESİLDİ

4.sınıf öğrencilerinin bulunduğu organizasyon bir anda çığlık sesleriyle kesildi. Veliler ne olduğunu anlamadan çocukların birinin dişinin kırıldığı, diğerinin ise yüzünde darp izlerinin olduğunu gördüler. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak 2 çocuğu darp eden şahıs kayıplara karıştı. Bunun üzerine veliler, darp edilen çocuklarla birlikte polis eşliğinde hastaneye gitti. Darp raporunun ardından karakolda ifade verildi.

Mezuniyet balosu kötü bitti! 'Kimse benim kızıma şaka yapamaz' diyen veli 2 çocuğu darp etti

"KİMSE BENİM KIZIMA ŞAKA YAPAMAZ"

Çocukları darp eden kişinin de bir veli olduğu ve ünlü bir mimar olduğu öğrenildi. Darp eden kişinin bu eylemi gerçekleştirme nedeni olarak ise "Kimse benim kızıma şaka yapamaz" dediği belirtildi. Organizasyon boyunca çocuklara ters şekilde bakan mimarın alkollü olduğu iddia edildi.

Mezuniyet balosu kötü bitti! 'Kimse benim kızıma şaka yapamaz' diyen veli 2 çocuğu darp etti

"BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Veli B.D karakolda verdiği ifadede "Mezuniyet balosu sırasında çığlık sesleri duyduk. Diğer velilerle birlikte çocuklarımızın yanına gittik. O sırada oğlum R.D ve arkadaşı T.Y'nin dişinin kırıldığını ve yüzlerinde darp izleri olduğunu gördük. Çocuklara şiddet uygulayan kişiye bunu neden yaptığını sorduk. Kendisi bize cevap vermek yerine küfür etmeye ve saldırmaya başladı. Yalnızca bize değil, oradaki birçok kadın veliye ağza alınmayacak küfürler etti. Aracında taşıma ruhsatlı silahı olduğunu ve bizi öldüreceğini söyledi. Çocuklarımıza durumu sorduğumuzda; saklambaç oynarken E.E isimli adamın tadilatta olan eski tuvaletin kenarında kuytu bir alanda kendilerini darp ettiğini anlattılar.10 yaşında Çocukları bu şekil darp etmek büyük bir insanlık suçudur. Gerekli ifadeyi verdik ve cezasını bulmasını istiyoruz" dedi.

"YÜZÜMÜZE TÜKÜRDÜ VE KÜFÜR ETTİ"

Darp edilen R.D ise durumu şöyle anlattı: "Z.N isimli arkadaşımızla oynarken babası gelip 'kimse benim kızıma kola dökemez' diyerek üstümüze yürüdü. Biz kaçmaya çalıştık ama bizi sıkıştırdığı yer çok dar bir alandı. Önce T.Y isimli arkadaşıma sonra da bana yumruk attı, eğilerek kafasıyla defalarca vurdu. Yüzümüze tükürdü ve küfür etti. Ardından bağırarak silah ile ateş edeceğini söyledi ve bizlere 'hepinizi öldürürüm' tehditlerinde bulundu."

Öte yandan yaşanan olay sonrası darp edilen çocukların psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

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Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da özel kolejin mezuniyet balosunda bir veli mekanı basarak çocukları darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da özel kolejin mezuniyet balosunda bir veli mekanı basarak çocukları darp etti - Son Dakika
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