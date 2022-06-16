Adreslerdeki aramalarda bir tabanca, 3 kilogram esrar ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Haziran'da Kadıköy 'de toplanarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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