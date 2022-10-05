İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı

Mega kentin her iki yakasında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul 'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA

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