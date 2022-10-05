İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı - Son Dakika
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İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı

05.10.2022 10:14
İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Mega kentin her iki yakasında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa yakasında D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün her iki yönü ile Anadolu yakasında D-100 Karayolu Maltepe'den Avrasya tüneli girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 10.10 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

D-100 Karayolu, İstanbul, Maltepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı - Son Dakika
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