İstanbul'da "Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı" programı düzenlendi - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesince düzenlenen "Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı" programı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde devam ediyor.

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, inanç ve medeniyet anlayışlarında suyun hep ön planda olduğunu söyledi. Etkinlikte su ve farkındalığın konuşulacağını belirten Yıldız, "Sürdürülebilirlik ve kalkınmayı konuşacağız. Gittiğimiz her yerde suyun faziletlerini, hikmetlerini anlatmamız gerektiğini bir sorumluluk olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden Beyoğlu? Çünkü Beyoğlu, İstanbul'da suyun dağıtıldığı yer. Bugün 'Taksim' diye bildiğimiz Taksim Meydanı, suyun taksim edildiği, suyun bölündüğü, İstanbul'a dağıtıldığı yer. Dolayısıyla suyla ilgili bir toplantının da Beyoğlu'nda olması bu anlamda manidar." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, suyun metalaşmasından ve devamında birçok sorundan bahsedildiğini ifade etti. Kabaktepe, "Hayatın hiçliği anlamına gelen suya, bu programın hakikaten hak ettiği değeri ve yaklaşımı noktasında, bize çok şey kazandıracağına inanıyorum." dedi.

"Geleceğin en büyük sorununun su olduğunu biliyoruz"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı ise hayatın varlığı için suyun temel ihtiyaç olduğunu belirtti. Eskilerin, hayatı ve varlığı yapan dört unsur arasında suyu en başta saydıklarına dikkati çeken Andı, "Bizim medeniyetimiz, başka insan topluluklarının oluşturduğundan çok daha çeşitli bir su kültürü meydana getirmiştir. İsraftan kaçınma, bizim su ile ilişkimizde sürdürülebilir olma imkanını sağlar. Bugünün ve geleceğin en büyük sorununun su olduğunu ve olacağını biliyoruz. Bu soruna karşı üretici olmak zorundayız." dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, dünyada ve Türkiye'de 1950'lerden sonra Sanayi Devrimi ve kente göç dolayısıyla hava, su ve toprak kirliliği oluştuğunu anlattı. Balta, suyu önce kirlettiklerini belirterek "Sonra baktık ki içinden çıkılmaz bir hale geliyor, 'Kirletmeden temiz tutmak için nasıl yaparız?' diye çalışmaya başladık. Kirlettikten sonra temizlemek çok daha pahalıdır ve bedeli de ağırdır." diye konuştu.

"İlk Çağrı Sonuç Bildirisi" okundu

Düzenlenen iki oturumlu programda, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliklerinin beraberinde getirdiği kuraklık gibi olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Programın, "Haliç Özelinde Su ve Sürdürülebilirlik" başlıklı Haliç oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Ali Uyumaz ve Doç. Dr. Abdullah Yinanç, "Su Savaşları ve Su Projeleri" başlıklı Sürdürülebilirlik oturumuna ise Doç. Dr. Sabri Öz, Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün, Dr. Vahit Ferhan Benli ve Dr. Hüseyin Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Program, "İlk Çağrı Sonuç Bildirisi"nin okunmasıyla sona erdi.