İSTANBUL'DA TAKSİCİLERİN "BORDO" TARTIŞMASI - Son Dakika

İSTANBUL'DA TAKSİCİLERİN "BORDO" TARTIŞMASI

Silivri; Çatalca ve Şile'deki bordo taksiler İstanbul merkezinde yolcu taşıyacak.

İSTANBUL'DA TAKSİCİLERİN

-Silivri; Çatalca ve Şile'deki bordo taksiler İstanbul merkezinde yolcu taşıyacak. Merkezdeki taksiciler tepkili...

Semih ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV-Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, - ÇATALCA, Silivri ve Şile'de bordo renkte hizmet veren 212 taksi sarı taksiye dönüştürülüyor. Karar Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Daha önce o ilçelerden İstanbul merkezine yolcu getiren bordo taksiler şehir merkezinde yolcu alamıyordu. Alınan kararla birlikte bordo taksiler, diğer sarı taksiciler gibi şehir merkezinde de yolcu taşımacılığı yapabilecek.

Silivri'de taksicilik yapanlar kararı olumlu karşılarken, İstanbul merkezinde taksicilik yapanlar alınan karara tepki gösterdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise üç ilçedeki taksilerin merkezde iş yapmaya başlamasıyla Şile, Çatalca ve Silivri'de korsan taşımacılığın artabileceğini belirtti.

"ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK"

İstanbul merkezde taksicilik yapan Davut Baylan, "Yanlış bir karar. Zaten biz iş yapamıyoruz onlara niye veriliyor bunu anlamış değilim. Şu an bekliyoruz. Bu haksız rekabet. O zaman onların fiyatına ve bizim taksilerin fiyatına bakın. Para verip plaka alan arkadaşlara bakın. Bunlar 1 trilyonken onlar 100 bin liraydı. Şimdi onlar da aynı değeri kazanacaksa haksızlık hem de çok büyük haksızlık. İstanbul taksisinin emeğine saygısızlık. Benim 4 çocuğum var ve 50 yaşındayım. Yazık, günah değil mi" diye konuştu.

"AYRIMCILIK YAPIYORLAR"

Taksicilik yapan Emre Kızılkaya, "Bence ayrımcılık yapılıyor. Ne yapmaya çalıştıklarını biz anlamadık. Zaten pandemi sürecinde yeterince canımız yandı. Allah'a havale ediyoruz. Bizi Kanada ile Londra ile karşılaştırıyorlar. Oralarda zaten taksi sistemi çok daha farklı. Biz onlar gibi değiliz. Biz de minibüs, servis, var. Bu karşılaştırdıkları yerlerde bunların hiçbiri yok. Bizdeki taksi sayısıyla onları bir tutamazlar. Bence iyi araştırsınlar ya da yanlarına aldıkları danışmanlara iyi baksınlar" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA KORSAN ÇALIŞACAK"Taksici Hikmet Durur, "İyi bir karar değil. Şile'den gelecek burada çalışacak. Böyle bir şey yok yani. Bu iş iyice çığırından çıktı. Bundan sonra korsan çalışacak. Devamlı korsan yaparlar. Binecekler taksi 100 lira yazıyorsa 50-70 liraya buraya gelecek. İş yok ve oturuyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKSIZLIK GİDERİLDİ"Silivri'de taksicilik yapan Sinan Kılıç ise kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti. Kılıç, "Olması gereken buydu. Haksızlık giderildi. Çok büyük haksızlık vardı. Silivri İstanbul'un ilçesi zaten. Büyük haksızlık giderildi bence." dedi.

"BİZ DE KORSAN TAŞIMACILIĞA KARŞIYIZ"Silivri'de taksicilik yapan Muhammed Baysal da  "Sarı taksiye geçtiğimiz için memnun olduk. Yıllardır üvey evlat muamelesi görüyorduk. İstanbul'a gittiğimizde sarı taksi kullanan arkadaşlar tarafından ters karşılanıyorduk. Biz de korsan taşımacılığa karşıyız. Zaten denk geldiğimizde ilgili makamlara bilgi veriyoruz" şeklinde konuştu. Taksicilik yapan Birol Noyan, "Bundan sonra İstanbul'da yolcu alırken sıkıntı yaşamayacağız. Diğer sarı taksilerle aynı haklara sahip olacağız. Havaalanında yaşadığımız sıkıntılar sona erdi. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

"KORSANIN ARTMASINA NEDEN OLACAK"İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt da  kararın UKOME toplantısında alındığını belirterek, şunları söyledi: "212 sayısı az bir rakam değil. İstanbul'da zaten yüzde 83'lere dayanan bir trafikten söz ediliyor. Bu trafiği araç sayısı artırarak zaten çözemeyiz. Biz İstanbul'da taksi sayısı olarak yeterli olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü şu an bir dijital uygulama maalesef hayata geçmiş değil. Taksici memnuniyetini sağlayacak çalışmalar yapmak gerekiyor. Akademik çalışmalar yapılmalı. Bunlar yapılmadan taksi sayısının 5 bin artırılmasını talep etmek, biraz taksici esnafını yok saymak anlamına geliyor. Maalesef bu konuda 212 sayısı İstanbul içerisinde hizmet verecektir. Ancak burada şu sıkıntıyı dile getirmek gerekiyor. Bu ilçelerimizde yani Şile merkeze 75 kilometre olan bir mesafede oradaki taksiciler buraya geldiği zaman geri dönmeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu da o ilçelerde korsanın artmasına neden olacak. Bu nedenle arkadaşlarımız tepkililer. Biz korsanı önlemeye çalışırken korsanı kendimiz yaratıyormuşuz gibi düşünce içindeler."

"O BÖLGELERDE İHTİYACI KİM KARŞILAYACAK""Silivri, Çatalca ve Şile'de bu araçlar şehrin içine gelip çalışmayı sürdürürlerse oradaki halkın ihtiyacı nasıl karşılanacak" diye soran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, şöyle devam etti: "Oradaki insanların ihtiyacını karşılayacak bir durum oluşması lazım. Bu da korsanın türemesi anlamına geliyor. Bu meslek adına kabul edilebilir bir durum değil. Bir ayrım yapmak istemiyoruz. Madem sınırlar birleştirildi ve mücavir alan kalktı. O arkadaşlarımız da bizim meslektaşlarımız. Bu konuda çok büyük bir sıkıntı yok. Ancak tek endişemiz o bölgelerde bu arkadaşlarımız sürekli İstanbul içinde hareket etmeye kalkarsa o bölgelerde ihtiyacı kim karşılayacak? 60-70 kilometre uzaklıktaki ilçeler ve buralarda her zaman ihtiyaç olacaktır. Oradaki insanların ihtiyaçlarını da düşünmek lazım. O araçlar İstanbul merkeze geldiğinde geri dönmezse nasıl olacak? Bu bir soru işareti."

İBB'NİN 6 BİN TAKSİ KARARI

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda tartışma yaratan 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmeyerek alt komisyona havale edilmişti. O teklifin önümüzdeki günlerde UKOME toplantısında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. İstanbul'da 17 bin 395 taksi olduğunu belirten Veli Yurt, bu kararın iptalini istedi. 50 bine yakın kişinin taksilerde çalıştığını söyleyen Yurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an için İstanbul'da hele ki bu pandemi sürecinde insanlar can derdine düşmüş, en çok bu konulara maruz kalan bizim esnafımız.  Biliyorsunuz ki araçlara binen ve inenlerin herhangi bir kontrolü yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz taksilerimizde gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Esnafımız iş potansiyelinin yüzde 60'lara düştüğü bir dönem taşıyor. Bu süreçte kalkıp 5 bin tane daha taksi düşünülmesi gerçekten esnafı bitirecek düşüncedir. Bunu da kabul etmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanımızdan ricamız bu konuyu ertelemesidir" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Silivri, Taksi, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TAKSİCİLERİN 'BORDO' TARTIŞMASI - Son Dakika

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