İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları - Son Dakika

İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu. Taksi kuyruğu havadan da görüntülendi.

2 saattir sırada beklediğini belirten taksi şoförü Sinan Arslan , "Akşam 19.00-20.00'ye kadar sırada bekleyecek gibiyiz. Uzun süreceğe benziyor" dedi. Sıra bekleyen taksilerin yaklaşık 7 kilometre kadar kuyruk oluşturduğunu öne süren Arslan, "Kuyruk şu an İSTOÇ'a doğru ilerliyor. Yenikapı daha uygundu" dedi.Zeki Şengün "Bu adaletsizlik başka bir şey değil. İstanbul'da 19 bin tane ticari taksi var. 19 bin taksiden bin 230 lira para alınması 24 trilyon para yapıyor. Bu para akıl karı bir para değil. Ben böyle düşünüyorum. Belki hakkıdır ama böyle bir şey olamaz. Bir dakikada bin 230 lira para demek ne demek" şeklinde konuştu.

"BİZ 25 LİRA OLARAK BEKLİYORDUK"Taksimetre güncelleme sırası kendisine gelen sürücü Caner Karakanat ise "Ben sabah saat 07.00'da geldim. 07.00'dan beri bekliyorum. Bu işlem her yerde yapılsa daha iyi olur, bütün millet şu an sırada, kuyruk neredeyse 5 kilometre kadar geriye gidiyor. Fiyatlar çok pahalı bin 250 lira diyorlar. Taksici 10 lira 10 lira toplayıp tek kalemde bin 250 lirayı veriyor. Biz de kiracıyız sonuçta" ifadelerini kullandı.Karakanat, fiyatların iki katına çıktığını kaydederek "Normal karşılıyoruz. Her şeye zam geldiği için bir şey diyemiyoruz" derken yeni tarifeyle ilgili "Yapılan zam memnun etmedi de mecburuz ne yapacağız. 20 lira diyorlar biz 25 lira olarak bekliyorduk. Buna da şükür 1 sene içerisinde gelen ilk zam bu" diye konuştu.Taksimetresini güncellemesinin ardından konuşan şoför Kenan Atsız, "İşlerden mazottan dolayı çok şikayetçiyiz. Artı müşterilerle hep tartışıyoruz sürekli indi-bindi meselesinden. Gerçekten şoför değişikliğine giderken o sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Kimseye sesimizi çıkaramıyoruz. Zam olsa da mazot yükseldi. Aynı durumdayız yine sıkıntı" dedi.

2 DAKİKALIK BİR AŞAMA SÜRÜYORTaksimetrenin güncellenme işlemlerini yapan İsmail Patacı ise "Ben kabloyu taksimetreye bağladıktan sonra sistem otomatik devreye giriyor. Önce tarihini atıyorum tekrar taksimetreye. Ondan sonra yeni tarifeyi atıyorum. Şu an attı, tarife tamamlandı. Ondan sonra tekrar parçaları birleştirip mührü takıyoruz. Ondan sonra da hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Patacı işlemlerin süresinin geçen seneye göre değişip değişmediğinin sorulması üzerine ise "Her sene değişiyor bu süre. Mesela geçen sene biraz daha uzundu bu süre. Farklı bir model uyguladılar. Tekrar bir güncelleme yazılım atıllar o daha uzun sürüyordu ama bu seneki yükleme daha kısa sürüyor. 2 dakikalık bir aşama sürüyor, başka ekstra bir şeyi yok" şeklinde cevap verdi.