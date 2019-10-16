Son Dakika Haberleri: İstanbul'da terör şüphelisi gözaltına alındı
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İstanbul'da terör şüphelisi gözaltına alındı

2 saat önce

Fatih'te, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da terör şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]

Fatih'te, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim'de Süleymaniye Cami çevresinde ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu M.S.Ş.'nin 9 farklı suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Silvan Sulh Ceza Hakimliği'nden kamu malına zarar verme, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma suçlarından arandığı da tespit edildi. Şüphelinin yakalattığı ruhsatsız silah üzerinde yapılan kriminal incelemede ise, PKK/KCK ile bağlantılı 3 faili meçhul dosyasa ile irtibatlı olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:05 Kaynak: AA
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