İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Rekor Seviyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Rekor Seviyede

16.01.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu %90’a ulaştı, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

İstanbul Anadolu Yakası genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiği ve uzun kuyrukler oluşturduğu anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da yüzde 90'lara ulaşan trafik yoğunluğuyla birlikte birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken; sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte şehir içi hareketliliğin artmasının da trafik yoğunluğunu etkilediği görüldü. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle Kadıköy, Kozyatağı, Ataşehir ve Kartal istikametlerinde trafiğin ağır şekilde ilerlediği görüldü. Bağlantı yollarında ve ana arterlerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekerken, bazı noktalarda ise trafiğin tamamen kilitlendiği havadan kaydedilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Yakası, İstanbul, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Rekor Seviyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:56:46. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Rekor Seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.