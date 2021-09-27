İstanbul'da Türk ve Rus kültürü yuvarlak masa toplantısında ele alındı - Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin katılımıyla "Kültürlerarası Diyalogun Halkların Gelenekleri ve Kültürlerinin Korunmasında Rolü" başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen ve 3 saat süren toplantının ardından "Türk-Rus Müzikleri ve Halk Dansları Etkinliği" sunuldu.

Etkinlikte Rusya'dan Zarnı Yol (Altın Dere) Halk Müziği Topluluğu, Khokhlama Şarkı ve Dans Topluluğu, Udz "Adıg" Müzik Aletleri Halk Topluluğu, Moskova Rozhok (Rus Geleneksel Müzik Aleti) Korosu, "Ayarhaan" Grubu ve "Domino" Rus Halk Müzik Aletleri Topluluğu ile İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda, iki ülkenin birçok ortak kültürel değerinin ortaya çıktığını söyledi.

Bu ortak kültürel değerlerin, ekonomik ve siyasal ilişkilerden bağımsız yüzyıllardır ilmek ilmek örüldüğünü, her iki tarafın yerel melodilerine, halk oyunlarına sindiğini anlatan Taşkent, "Toplantıda da bu ortak noktaların altı çizildi. Geçmişte yapılan ortak işler hatırlandı. Bundan sonra birlikte neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.

"Etkinliklerimizi genişletmek ve çeşitlendirmek gerekiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası insani iş birliği için kurulan Rossotrudnichestvo'nun Başkan Vekili Polikanov Dmitry, kültürlerarası diyalog bağlamında iki ülkenin heyet üyeleriyle çok verimli bir toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Dmitry, "İki ülkenin birbirini daha iyi tanıyabilmesi, kültürler arası diyalogu daha etkin hale getirmek için bölgelerimizin tanıtımını yapmak, etkinliklerimizi genişletmek ve çeşitlendirmek gerekiyor." dedi.

Dansı "bir halkın geleneğini, özelliklerini, psikolojisini ortaya koyan bir sanat" şeklinde tanımlayan Dmitry, toplantıda, hem Rus hem Türk dans topluluklarının daha aktif bir şekilde bölgelere gidip festivallere katılmasının gündeme geldiğini anlattı.

Polikanov Dmitry, "Dansta insanların ruhu, etnik özellikleri var. Dolayısıyla dans aracılığıyla kültürümüzü tanıtırsak çok fazla kitleye ulaşmış olabiliriz." diye konuştu.

"Önemli bir faaliyet"

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, toplantıyı Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştirilen ikili ilişkilerin en önemli faaliyeti olarak gördüğünü dile getirerek, "Salgın dönemi bitmeden böyle bir toplantının yapılmasını önemsiyoruz. Bugün ilk defa iki ülkenin kültür bakanlıkları ve ilgili temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı oldu. Özellikle Rusya'daki bazı bölgelerin kültürle ilgili bakan ve genel müdürlerinin de toplantıya katılması toplantıya özel bir anlam verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri açılışında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da bir konuşma yaptı.