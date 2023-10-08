İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Metrobüste Tacize Uğradı - Son Dakika

İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Metrobüste Tacize Uğradı

İstanbul\'da Üniversite Öğrencisi Metrobüste Tacize Uğradı
Son Güncelleme: 08.10.2023 09:43

İstanbul'da üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu M. A., metrobüste Bekir B. tarafından taciz edildi. M.A.'nın tepkisi üzerine metrobüstekiler tarafından darbedilerek polise teslim edilen Bekir B. tutuklandı.

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu M. A. (20), okula gitmek için bindiği metrobüste Bekir B. tarafından taciz edildiği öne sürüldü.  M.A.'nın tepkisi üzerine metrobüstekiler tarafından darbedilerek polise teslim edilen Bekir B., tutuklandı.

İstanbul'da üniversitede okuyan M. A., Salı günü sabah okula gitmek için evden çıktı. İddiaya göre, Haramidere'den metrobüse binen M.A, otururken bacağına temas edildiğini farketti. Çevresine bakan M.A., Bekir B.'nin kendisini taciz ettiğini fark etti. Olayın şokuyla bağıran M.A.'nın tepkisi üzerine Bekir B., hemen toparlandı. Olanları gören metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.'yi darbederken, şoför polise haber verdi. M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polis ekipleri ile görüştü. Bekir B. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikayetçi oldu.

"BANA BU İŞİ PARAYLA ÇÖZEBİLİR MİYİZ DİYE SORDU"

Başından geçenleri anlatan M.A. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bu durumun sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti. M.A., "Sabah üniversiteye gittiğimde metrobüse biniyorum. Metrobüse bindim çok kalabalık bir ortam vardı. Ben oturdum, adam ayakta duruyordu. Çok kalabalıktı. Ayağımda bir sıcaklık hissettim. Bayağı ilerledik bu sefer ayağımda su gibi bir şey hissettim. Ondan sonra ben 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım. Adam hiç tepki vermeden arkaya doğru ilerlemeye başladı. Bu durumu başkaları da gördü, şahitlerim var. Ondan sonra bağırmaya başladım. Sefaköy'de metrobüsten indik. Orada polisler geldi. Aldılar karakola gittik. Ben burada yabancı bir öğrenciyim. Bu şoku hala atlatamıyorum. Çok korktum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bana sonrasında 'Bu işi parayla halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben onun parasını istemiyorum. Bütün kıyafetlerim poliste. Çok kötü oldum. Ben yaşadım, başkası yaşasın istemiyorum. Metrobüstekiler de dövmeye başladılar. Gözaltına alındı sonrasında tutuklandı" dedi. Şikayet üzerine emniyete götürülen Bekir B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Türkmenistan, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Metrobüste Tacize Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Metrobüste Tacize Uğradı - Son Dakika
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