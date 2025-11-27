İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
27.11.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Haber Videosu

Jandarma, İstanbul'da 150 bin sentetik uyuşturucu hap ve kaçak kanser ilacı ele geçirerek 6 kişiyi yakaladı.

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine ve toplum sağlığı düşmanlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi ve suça konu malzemelerin şüphelilerle birlikte yakalanması maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda şüphelilerin, vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetinde bulundukları, uyuşturucu madde sevki için hazırlık yaptıkları belirlendi.

İMALATHANE KURMUŞLAR

Söz konusu imalathanede yapılan aramalarda, bin 230 kutu kaçak kanser ilacı, 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap, 25 kg Pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde), 2 hassas terazi, 5 bin adet boş plastik kutu, 1 uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu
Tarihi araştırma yaparken servet buldu Hemen ekiplere teslim etti Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı’ya verilen ceza belli oldu 158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü İşte cani anne için istenen ceza Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü
Olay iddia: Türkiye’de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Fenerbahçe’nin yıldızı Ferencvaros maçında yok Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

10:34
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
09:39
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
09:20
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez
09:19
Mbappe hayret içinde kaldı Xabi Alonso Arda Güler’den maç sonu özür diledi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi
08:49
Papa 14. Leo Türkiye yolunda İlk durağı bakın neresi olacak
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
07:48
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de Vergi, harç ve cezalar artıyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor
06:21
ABD’yi ayağa kaldıran saldırı Trump’tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
03:38
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 44’e yükseldi, 279 kişi kayıp
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 10:40:33. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.