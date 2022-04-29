SPOR İstanbul'da yapılacak 2022 Dünya Kadın Boks Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

SPOR İstanbul'da yapılacak 2022 Dünya Kadın Boks Şampiyonası'na doğru

Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev: Şampiyonanın Türkiye'de olması çok önemli

TBF Başkanı Eyüp Gözgeç: En yüksek katılımlı şampiyona olacağını söyleyebilirim

Buse Naz Çakıroğlu: Final günü çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ - İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası öncesi Uluslararası Boks Birliği ve Türkiye Boks Federasyonu basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenen toplantıya Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, Uluslararası Boks Birliği Genel Sekreteri Istvan Kovacs, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile milli sporcular katılım gösterdi. İlk olarak açıklamalarda bulunan Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, Türkiye'nin boks tarihinde önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, "IBA'nın temel konularından bir tanesi kadın boksunu ileri götürmek. Bizim konumuz koşulları oluşturmak. Bu şampiyona tarihi olacak çünkü 412 sporcu kayıtlı. Bunlar şampiyonada yer alacak. Toplam 92 ülke olacak. Bu turnuvayı tüm dünya bekliyor. Çok ilginç ve enerjik olacak. Aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu'na teşekkür ediyorum. İlerlemeler için dünya arenasında kadınlar boksunda yer aldığınız için teşekkür ederim. İyi sporcular yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Türkiye hükümetine teşekkür ederim. Turnuva için herkese teşekkür ediyorum. Bizim beraberliğimizden sonra turnuvanın en yüksek düzeyde geçeceğinden eminim. Aynı zamanda Türk boksunun nasıl geliştiğini izleyeceğim. Türkiye'de sporcular madalya aldılar. Turnuvanın Türkiye'de olacak olması çok önemli" şeklinde konuştu.

"FİNANSAL DESTEĞİMİZİ ARTTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Başkan Kremlev, turnuvada sporculara sağlanacak finansal desteğe de değinerek, "Tüm sporcuların finans desteği almasını da isterim. IBA'nın sorunu sporcuların para kazanmaları ve aileleriyle yaşaması. IBA, burada kendi birlikteliğini geliştiriyor. Biz kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Bizim için ve dünya için kadın katılımcı olması daha iyi. 2 milyon 400 bin dolar temel fon var, bu fonu yükseltmeye çalışacağız. Biz başladık bir sonraki şampiyonalarda daha çok olacak. Sporcuların, antrenörlerimizin IBA'nın evlerinin olduğunu bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TBF BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ: EN YÜKSEK KATILIMLI ŞAMPİYONA OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise kendilerine ev sahipliği yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne teşekkür ederek, "Ülkemizde yapılabilecek olimpiyattan sonraki en önemli organizasyon dünya şampiyonası. Yaklaşık 20- 22 yıl sonra kadınlar dünya şampiyonası yapıyoruz. Bugüne kadar en yüksek katılımlı şampiyona olacağını söyleyebilirim. 92 ülkeden 412 sporcu ve 350 civarında koç ve takım gelecek. İstanbul'da bin kişiyi misafir edeceğiz. Bu bin kişinin gelmesi hem ülkemizin tanıtımı için hem de Türk boksu adına çok büyük başarı olduğunu söyleyebilirim. Nihai hedefimiz 2024 Olimpiyatları. Bu büyük şampiyona Türkiye'de yapmamız için iki şey gerekli birincisi lobi ikincisi de finansal destek. Bundan dolayı her ikisi için de destek veren IBA Başkanı Umar Kremlev'e teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olmayan finansal destek sağladılar. IBA'nın borçlarını başkan temizledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize çok destek verdi. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na içten desteği için teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı. Başkan Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği'nin başkanlık seçimlerinin de yapılacağı genel kurulunun 13-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını belirtti.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: FİNAL GÜNÜ ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu da turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarının altını çizerek, "Bizim için yakında çok güzel bir şampiyona başlayacak. Her şeyden önce fiziki üstünlükten ziyade inanmış bir takım var. Her şeye inanmış başarabilecek birimiz ringin içindeyken geri kalanı tribünde savaşacak buna inanmış takım var. Bizim halkın desteklemesine ihtiyacımız var. Evimizdeki dünya şampiyonasında hiçbir kiloda hiçbir ülkenin şampiyon olmasına izin veremeyiz. Umar başkanımıza teşekkür ediyorum. Paranın miktarından ziyade derecede aldığımız ödül verilen önemle alakalı. Bize duyulan inançla ilgili. Paradan ziyade güvenilmesinden dolayı dövüşeceğiz. Türkiye olarak final günü çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber bunu Başakşehir'de kutlarız" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın yaklaşık 90 ülkede canlı yayınlanacağını belirtti.