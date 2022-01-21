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İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu - Son Dakika

İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu

21.01.2022 08:47
İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri duyurdu. Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları belirtti:

İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu

* 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.

* İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin.

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu - Son Dakika
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