İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri duyurdu. Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları belirtti:
* 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
* İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu - Son Dakika