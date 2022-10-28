İstanbul'da yaşayan siyahi adamdan olay sözler: Anasını satayım bozdular ülkeyi - Son Dakika
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İstanbul'da yaşayan siyahi adamdan olay sözler: Anasını satayım bozdular ülkeyi

28.10.2022 20:13

İstanbul'da yaşayan ve Bebek'te çektiği videoda, "Bir yerde yemek yiyeyim dedim, bütün lokanta ve kafeler yabancı dil olmuş. Canım ciğer çekti yiyemedim. Anasını satayım bozdular ülkeyi" ifadelerini kullanan Ali Onimisi isimli siyahi adam sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de son dönemde yabancı uyruklu şahısların sayısı bir hayli arttı. Hal böyle olunca tabela ve ilanlarda yabancı dil ağırlık kazandı. Bu duruma da tepkiler günden güne daha da artmaya başladı.

SİYAHİ ADAMIN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Birçok kişi konu hakkında video çekip isyan etti. Ancak İstanbul Bağcılar'da yaşayan ve Bebek'e konsolosluğa giden Ali Onimisi isimli siyahi adamın çektiği video gündem oldu.

"BOZDULAR ÜLKEYİ"

Yabancı adam, "Ulan arkadaş, Bebek'e konsolosluğa geldim. Bir yerde yemek yiyeyim dedim, bütün lokanta ve kafeler yabancı dil olmuş. Canım ciğer çekti yiyemedim. Anasını satayım bozdular ülkeyi" ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Bebek, Güncel, Son Dakika

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