İstanbul'da yaşayan siyahi adamdan olay sözler: Anasını satayım bozdular ülkeyi

Türkiye'de son dönemde yabancı uyruklu şahısların sayısı bir hayli arttı. Hal böyle olunca tabela ve ilanlarda yabancı dil ağırlık kazandı. Bu duruma da tepkiler günden güne daha da artmaya başladı.
Birçok kişi konu hakkında video çekip isyan etti. Ancak İstanbul Bağcılar'da yaşayan ve Bebek'e konsolosluğa giden Ali Onimisi isimli siyahi adamın çektiği video gündem oldu.
Yabancı adam, "Ulan arkadaş, Bebek'e konsolosluğa geldim. Bir yerde yemek yiyeyim dedim, bütün lokanta ve kafeler yabancı dil olmuş. Canım ciğer çekti yiyemedim. Anasını satayım bozdular ülkeyi" ifadelerini kullandı.
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