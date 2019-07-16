Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yaşayan Suriyeliler'den 15 Temmuz yürüyüşü
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İstanbul'da yaşayan Suriyeliler'den 15 Temmuz yürüyüşü

6 saat önce

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler'den 15 Temmuz yürüyüşü, System.String[]
İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliğince düzenlenen program kapsamında Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi önünde toplanan Suriyeliler, "Suriye halkı ile Türk halkı birdir" ve "Biz Suriyeliler Türk kardeşlerimizi, darbe girişimine karşı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederiz" yazılı döviz açtı.
Gruptakiler daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla Fatih Koyunbaba Parkı'na yürüdü.
Burada, Suriyelilerden oluşan bando takımı İstiklal Marşı ve domburayı seslendirdi.
Arap Topluluğu Birliğinden Muhammed Zekioğlu, burada yaptığı açıklamada, "O gece, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, İran'da ve bütün mazlum ülkelerde insanlar abdestini aldı ve namazlarını kıldı. El açtı, Allah'a yalvardı, bu memlekete zarar gelmesin diye. Bu memleket bütün mazlumlar için son umuttur." diye konuştu.
Suriyeli Fatma Durgut ise Türkiye olmasaydı özgürlüğü ve demokrasiyi tadamayacaklarını belirterek, "Türkiye akciğerimiz oldu." dedi.
Arap halkının da Türkiye'nin ve Türk halkının değerini bilmesini isteyen Durgut, Türkiye'nin Suriyelilerin yaralarına merhem olduğunu kaydetti.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:53 Kaynak: AA
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