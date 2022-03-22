İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

22.03.2022 23:50

İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı Taksiler 3 gün süre ile trafikten men edildi, çalışma ruhsatları askıya alındı İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksiciler polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

Taksiler 3 gün süre ile trafikten men edildi, çalışma ruhsatları askıya alındı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksiciler polis ekipleri tarafından yakalandı. Cezai işlem uygulanan taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise askıya alındı.

Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istemiş, taksiciler ise durmayarak yollarına devam etmişti. Bir süre sonra ise bir taksi durmuş, yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince yoluna devam etmişti. Yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.'yi yakalayarak cezai işlem uyguladı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.

İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı
İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı
İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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