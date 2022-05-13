İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde Gözaltına Alınan 19 Kişi Hakkında Açılan Dava Başladı - Son Dakika
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İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde Gözaltına Alınan 19 Kişi Hakkında Açılan Dava Başladı

13.05.2022 16:54

İstanbul’da yapılan 19. Onur Yürüyüşü öncesi Beyoğlu’nda gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 19 kişi, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken avukatları ise suçun maddi unsurları oluşmadığı gerekçesiyle müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini istedi. Talebi reddeden mahkeme, davayı 23 Aralık 2022 tarihine erteledi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da yapılan 19. Onur Yürüyüşü öncesi Beyoğlu'nda gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 19 kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken avukatları ise suçun maddi unsurları oluşmadığı gerekçesiyle müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini istedi. Talebi reddeden mahkeme, davayı 23 Aralık 2022 tarihine erteledi.

Onur Haftası kapsamında 26 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'da yapılan 19. Onur Yürüyüşü öncesinde, Beyoğlu'nda bulunan Mis Sokak'taki kafe ve barlarda oturdukları sırada gözaltına alınan ve haklarında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 19 kişinin yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, salonun küçük olması nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Mahkemede savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini belirterek, olay tarihinde polisin dağılmaları için kendilerine ihtarda bulunmadığını savundu. Bazı sanıklar, savunmalarında, gözaltına alındıkları sırada polis tarafından darp edildiklerini iddia etti.

"KAFEDE OTURURKEN HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINDILAR"

Sanıkların avukatı ise "Olayda müvekkiller, anayasal haklarını kullanmak için oraya gitmişlerken hukuka aykırı şekilde yakalanmışlardır. Yürüyüş başlamamışken, müvekkiller civardaki kafelerde otururlarken kendilerine müdahale edilerek hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Polis tarafından dağılmaları için bir anons yapılmamış ve süre verilmemiştir. Bu nedenle atılı suçun unsurları gerçekleşmemiştir. Tüm müvekkiller hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

Duruşmada görüş bildiren Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi için davanın ertelenmesini istedi.

SAVCININ 'EKSİK HUSUSLARIN GİDERİLMESİ' TALEBİNE İTİRAZ EDİLDİ

Savcının bu talebine itiraz eden avukatlar, dosyada eksik husus kalmadığını ve toplanacak başkaca delil bulunmadığını, dolayısıyla karar verilebileceğini söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, avukatların 'karar verilmesi' talebini reddederek, eksik hususların giderilmesi için davayı 23 Aralık 2022 tarihine erteledi.

"YASAKLARI, VARLIĞIMIZIN SUÇ OLMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Adliye önünde açıklama yapmalarına izin verilmemesi ve açıklama yapmaları için adliyenin uzak bir noktasının gösterilmesi üzerine grup adına konuşan Feride Eralp, şunları söyledi:

"Pek çok davada uygulanmayan bu yasağın, kimi konular seçilerek, bizler seçilerek keyfi bir biçimde uygulanmasını, hiçbir dayanak olmadan uygulanmasını asla kabul etmiyoruz. Tüm kamusal alanlar bizim. Çağlayan Adliyesi'nin önü de Taksim Meydanı da geceler de sokaklar da hepsi bizim olduğu için ısrarcıyız, yasakları kabul etmiyoruz. Onur Yürüyüşü yasaklarını kabul etmediğimiz gibi açıklamamıza yapılan yasakları da kabul etmiyoruz. O yüzden de ifade ettikleri uzak noktada okumayı reddediyoruz. Bugün buradayız.

Ağır ceza mahkemesinde 19. İstanbul Onur Yürüyüşü için yargılamamız devam ediyor. Varlığımızın suç olmasını asla kabul etmiyoruz. Kimliklerimiz ve arzularımızla, cinselliklerimizle buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz."

Grup, "Neredesin aşkım? Buradayım aşkım" ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde Gözaltına Alınan 19 Kişi Hakkında Açılan Dava Başladı
İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde Gözaltına Alınan 19 Kişi Hakkında Açılan Dava Başladı
İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde Gözaltına Alınan 19 Kişi Hakkında Açılan Dava Başladı
İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde Gözaltına Alınan 19 Kişi Hakkında Açılan Dava Başladı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde Gözaltına Alınan 19 Kişi Hakkında Açılan Dava Başladı - Son Dakika


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