İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA - Son Dakika
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İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA

07.10.2022 00:54

İSTANBUL genelinde 32 ilçeden katılan din görevlileri arasında düzenlenen 'Dede Efendi' futbol turnuvası finali Maltepe Gülsuyu'nda yapıldı.

İSTANBUL genelinde 32 ilçeden katılan din görevlileri arasında düzenlenen 'Dede Efendi' futbol turnuvası finali Maltepe Gülsuyu'nda yapıldı.

İstanbul genelinde 32 ilçeden katılan din görevlileri arasında düzenlenen 'Dede Efendi' futbol turnuvası finali Maltepe Gülsuyu'ndaki Asım Kara Stadı'nda oynandı. Zeytinburnu ve Beykoz ilçeleri görevlileri arasında oynanan maçta, 5-1 üstünlükle Beykoz galip gelerek şampiyon oldu. Şampiyon olan Beykoz ilçesi din görevlileri, daha sonra düzenlenecek olan ödül töreninde kupa kaldıracak.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Maltepe, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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