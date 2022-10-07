İstanbul genelinde 32 ilçeden katılan din görevlileri arasında düzenlenen 'Dede Efendi' futbol turnuvası finali Maltepe Gülsuyu'ndaki Asım Kara Stadı'nda oynandı. Zeytinburnu ve Beykoz ilçeleri görevlileri arasında oynanan maçta, 5-1 üstünlükle Beykoz galip gelerek şampiyon oldu. Şampiyon olan Beykoz ilçesi din görevlileri, daha sonra düzenlenecek olan ödül töreninde kupa kaldıracak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA - Son Dakika

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