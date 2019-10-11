İstanbul'daki Malatya Tanıtım Günleri devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ile birlikte stantları gezerek Malatya tanıtım günlerine katılan ilçe belediyelerini, kurumları ve esnafları ziyaret ederek sohbet ettiler.

Malatya Tanıtım Günleri'nde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığı böyle büyük bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Gürkan, " İstanbul'daki Malatyalı hemşerilerimizin Malatya özlemini bu fuar sayesinde gidereceklerine inanıyorum. Malatya'nın yemeklerini, tatlılarını ve hatta havasını bu fuar sayesinde içlerine çekme imkanına kavuşmuş olacaklar. Hemşerilerimizin bir nebzede olsa sıla özlemini giderebildiysek ne mutlu bize" dedi.

İstanbul'daki Malatya Tanıtım Günleri 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu süre zarfında İstanbul ve yakın çevresinde yaşayan Malatyalılar ile İstanbul halkı fuar alanını ziyaret ederek Malatya'yı daha yakından tanıma fırsatı yakalayacak.