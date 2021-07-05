Üye Girişi
İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı - Son Dakika

İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı

05.07.2021 14:53
İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı İstanbul'daki okullarda başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı İstanbul'daki okullarda başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB'in gönüllülük esaslı telafi eğitim programı, öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetleri içeriyor.

Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü kapsamında bugün başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek programda, fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişim ile özel eğitim alanı olmak üzere 4 ana temaya uygun etkinlikler planlandı.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Program, kültür, sanat, spor, müzik ve yaşam becerileriyle ilgili faaliyetler içeriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, geniş bir çerçevede ve çeşitlilikte planlanan programın önemini vurgulayarak, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin çocukların sosyal-duygusal gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yaz tatilinin, çocukların zorunlu öğretim programları yerine kendi istek ve tercihleri doğrultusunda öğrenmeyi yeniden keşfedeceği eğlenceli bir dönem olabileceğini aktaran Yazıcı, bu çerçevede yaz tatilinin çocuğun günlük hayatını nasıl etkilediğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

MEB'in çocukların yaz aylarını daha keyifli ve motivasyon içerisinde geçirmeleri için "Telafide Ben de Varım" programını hayata geçirdiğini hatırlatan Yazıcı, öğrencilerin veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okullara başvurularını yaptıklarını ifade etti.

Yazıcı, programın içeriğine dair şu bilgileri verdi:

"Programda, öğrencilerimize yönelik kültür, sanat, spor, müzik ve yaşam becerileriyle ilgili pek çok faaliyet var. Öğrencilerimiz severek öğrenmeyi ilke edinerek ilgi alanlarının kapısını çalmalılar. Kişisel ve sosyal gelişim ancak bunlar sayesinde tamamlanır. Ayrıca not kaygısı olmadan sanatın, kültürün ve sporun zevkine varmak çok değerlidir. Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin de katılabileceği programdaki fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanındaki eğitim faaliyetleri önem taşıyor."

Programın ilk gününde etkinlik düzenlendi

Bu arada, programın başlangıcı dolayısıyla Kocasinan ve Altınyıldız ilkokulları tarafından Bahçelievler Belediyesi Millet Bahçesi Eren Koru Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Resim çizme, yürüyüş yapma, ağaç altında masal anlatımı, müzik, spor ve izcilik başlıklarını içeren etkinlik, öğrencilerin sosyal ve duygusal beceri gelişimlerine katkı sunacak şekilde organize edildi.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında İstanbul'daki okul ve ilçeler genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle alakalı ayrıntılı bilgiye "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı
İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı
İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı
İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı
İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı

milli eğitim bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz 16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi 15:55 Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira 15:30 Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu 15:22 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:43 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte 12:10 Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı         
16:14
Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı         
15:58
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 16:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement