İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

19.05.2022 11:51

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı Operasyon anı polis kamerasındaİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Operasyon anı polis kamerasında

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Narkotik Madde Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde sabah saatlerinde Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar narkotik madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

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Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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