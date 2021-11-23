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İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

23.11.2021 14:15
İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

BULGARİSTAN'da bir otoyolda gece yarısı alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti.

BULGARİSTAN'da bir otoyolda gece yarısı alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'dan hareket eden otobüste 53 kişinin bulunduğunu belirtilirken, Esenler'de bir otelden hareket ettiği belirlenen yolcuların otobüse binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Bir süre İstanbul'u gezen yolcular otelde konakladıktan sonra dün sabah 10.00 sıralarından otelden çıkış yaptılar. Yolcuların otobüse binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"FİRMA MAİL ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİYOR" Hayatını kaybedenlerin konakladığı otelin müdürü Ali Baş "İsmi geçen firma dönem dönem bizimle çalışmıştır. Hafta içi 1 gün geliyor bazen, bazen günübirlik konaklama yapıyor. Başka şehirlere giderken bu otele uğrayıp sadece yemek yiyip gitmişlerdir. Bu firma sadece bizim otelle çalışmıyor, İstanbul'un çoğu oteliyle çalışan büyük bir firmadır. Bu firma mail üzerinden bizimle iletişime geçiyor. Bu hafta Besa Transfer'in otobüsleri vardı. Cuma girişli cumartesi çıkışlı olanlar da var pazartesi çıkışlı olanlar da var. 15 günde bir geliyor, hafta sonları geliyor" dedi.

"TURİZM FİRMASI PARÇA PARÇA OTELLERE DAĞITIYOR"Aynı firmanın getirdiği turistleri ağırlayan bir başka otelin görevlisi İbrahim Dalan  "Arnavut grupları bizim otelimize cuma cumartesi günü geldi. Vefat eden grup da pazartesi günü çıkışlıymış, yan otelde kaldıkları söyleniyor. Bizim gruplar pazar günü yola çıktı. Bu gruplar haftada 2 gün bize gelirler. Besa Turizmle İstanbul'un her yerine geliyorlar. Parça parça otellere dağıtıyorlar turistleri" dedi.


- İstanbul
İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bulgaristan, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan hareket etmişti... Yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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