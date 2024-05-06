Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu oluşan su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu oluşan su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne gelmişti.

06.05.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Savcılığa ifadesini veren Sukas, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB, olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan Furkan K. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne gelmişti.

Küçükçekmece\'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu oluşan su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor
Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu oluşan su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:26:28. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu oluşan su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement