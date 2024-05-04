İstanbul'da Ekmek Fiyatları Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Ekmek Fiyatları Artacak

Geniş Video İzle

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da artan maaliyetler nedeniyle 15 Mayıs'tan sonra İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatının 60 liraya çıkabileceğini belirtti. Kolivar, ekmeğin fiyatının semtlere göre değişeceğini ve 12.5 liradan başlayarak 15 liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Girdi maliyetlerindeki artışın fırıncıları zor duruma soktuğunu ifade eden Kolivar, ayrıca kaçak fırınların da sorun olduğunu belirtti.

04.05.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: HAKAN KAYA KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da artan maaliyetler nedeniyle 15 Mayıs'tan sonra İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatının 60 liraya çıkabileceğini belirtti. Kolivar, "Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lira olacak" dedi.

İstanbul'da girdi maaliyetlerindeki artış fırıncıları zor duruma soktu. ANKA'ya konuşan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 15 Mayıs'tan sonra İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatının 60 liraya çıkabileceğini belirtti.

MALİYETLER ARTTI

Kolivar, "Maliyetler şimdi eskisi gibi değil. Eskiden un fiyatları, elektrik fiyatları, doğalgaz biliyorsunuz üç dört ayda bir artardı. Şimdi öyle değil ki her ay artıyor. Mazot haftada bir artıyor bazen. Biz dağıtımlı mazotla yapıyoruz. Yani fırıncının, hele de kapasitesi olmayan fırınlar ki İstanbul'un yüzde 100'ü öyledir. Kapasite çok düşük. Ben fırınımdaki işçiyle aynı işçi, aynı kira, aynı sigorta, aynı yakıtla 12-13 bin ekmek yapabilirim. Ama şimdi 2 bin 500-3 bin ekmek yapabilirim. Maliyet ne kadar fark ediyor görebiliyor musunuz? Diyelim şimdi 800 liradan aşağı un yok. Yüzde 10 zam yapıyor, 80 lira ediyor. Fırıncı 400 çuval un işlerse 32 bin lira. Günde bin lira oynuyor. Aylık unun artışı 32 bin liraya çıkıyor. ya sen şimdi una yüzde 10 zam geldi diye sen ekmeğe zam yapamıyorsun ki hemen. Bizim de fırıncının da en son istediğidir zam. Çünkü satamıyoruz ekmeğimizi." dedi.

250 GRAM EKMEK 12,5 İLE 15 LİRA ARASINDA SATILACAK

15 Mayıs'a dikkat çeken Kolivar, "Ayın 15'inden itibaren İstanbul'da ekmeğin kilosu 60 lira. Ama bu bazı bölgelerde yani böyle fakir olan bölgelerde de 50 lira ile 60 lira arası değişecek. Ekmeğe şöyle yansıyacak, mesela o bölgelerde 250 gram ekmek 12,5 lira olacak. Ama alım gücü yüksek olan, kiraların fazla olduğu Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar gibi merkezi yerlerdeki ilçelerde 250 gram 15 lira olacak." diye konuştu.

Kolivar, kaçak fırınlardan da şikayet ederek "İstanbul'da alabildiğine yasadışı, kaçak fırın var. Bizim bütün sıkıntımız onlarda. İstanbul'un sahibi yok. İstanbul'da 500 tane üretim izni olmayan fırın var" dedi.

Kolivar, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlıgı'ndan olumlu görüş alınması zorunluluğuna ilişkin karara da tepki gösterek, kararın hukuka aykırı olduğu belirterek iptal edilmesi için Danıştay'a başvurduklarını ifade etti.

İstanbul\'da Ekmek Fiyatları Artacak
Kaynak: ANKA

İstanbul, Sendika, Ekmek, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ekmek Fiyatları Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
16:39 Bakan Yerlikaya’dan Fatih’teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
16:34 Brezilya’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi Brezilya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 18:49:48. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ekmek Fiyatları Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement