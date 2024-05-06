İstanbul'da yasadışı yollarla getirilen lüks araç yedek parçalarına operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da yasadışı yollarla getirilen lüks araç yedek parçalarına operasyon

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İstanbul'da yasadışı yollarla farklı model araçlara ait yedek parçaları Türkiye'ye getirerek satan kişilere yönelik beş ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 90 milyon TL olan lüks otomobillere ait yedek parçalar ele geçirildi.

06.05.2024 11:04
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(İSTANBUL) - Yasadışı yollarla farklı model araçlara ait yedek parçaları Türkiye'ye getirerek satan kişilere yönelik İstanbul'da beş ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon TL olduğu bildirilen lüks otomobillere ait yedek parçalar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri" ileri sürülen kişilere yönelik Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı depo ve işyerlerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon TL olduğu bildirilen 269 adet farklı lüks araç markalarına ait direksiyon, 4 bin 477 adet oto yedek parça ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

İstanbul\'da yasadışı yollarla getirilen lüks araç yedek parçalarına operasyon
Kaynak: ANKA

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