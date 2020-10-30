İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremdeki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e ekip ve ekipman gönderildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç, 70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı. Geçmiş olsun." ifadelerini kurtardı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'dan İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor - Son Dakika