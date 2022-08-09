"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

09.08.2022 23:59
"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, klasik müzik arşivinin bugüne ulaşmasında önemli rol oynayan taş plak geleneğini sahneye taşıdı.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, klasik müzik arşivinin bugüne ulaşmasında önemli rol oynayan taş plak geleneğini sahneye taşıdı.

Solist Şennur Dinleyen'in sevilen eserleri seslendirdiği "Taş Plak Konseri", AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Taş plakların geçmişten bugüne serüvenini anlatan filmin gösterimiyle başlayan konserde, sanatçıya tamburda Reyhan İllez, kanunda Gül Güldaş Küçükşahin, viyolonselde Çağlar Kırömeroğlu, udda Yurdal Tokcan, kemençede Rafet Kemancı, ritimde ise Oray Yay eşlik etti.

Programı sunan Nalan Höke Turan, 1890'larda ortaya çıkıp 1940'lı yıllara kadar kullanılan taş plakların klasik müzik arşivine katkısını ve dönemin sanatçılarının icralarının kayıt altına alınarak bugüne ulaşmasında üstlendiği rolü anlattı.

"Musiki ailemden bana aktarılan en kıymetli hazine"

Konserde seslendirilen eserlerin arasında gerçekleştirilen sohbette Turan'ın sorularını cevaplayan Dinleyen, "Musiki ailemden bana aktarılan en kıymetli hazine. Çok küçük yaşlardan itibaren ailemdeki sanatçıların tecrübeleriyle bana öğrettikleri, kattıkları, eleştirileri ve cesaretlendirmeleri, daha yavaş yavaş yürüdüğüm sanat yolunun temelini oluşturuyor." dedi.

Dinleyen, genç kuşak bir sanatçı olması dolayısıyla sorumluluk hissettiğini belirterek, "Sesimin tınısı, icra tavrım taş plak döneminin sanatkarlarına benzetiliyor. Bu tabii benim içim çok büyük bir gurur ve ayrı bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Yurdal Tokcan'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserde, Cumhuriyet döneminin önde gelen bestekarlarının eserleri, taş plak tarzında yapılan yalın icralarla sunuldu.

Sahnedeki gramofondan taş plak kayıtlarının da dinletildiği konserde, "Bir Şarkı Oku Çamlıca'da", "Ey Benim Bahtiyarım", "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim", "Mazi Kalbimde Yaradır" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de aralarında bulunduğu eserler icra edildi.

YORUMLAR
500
Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı
Kaynak: AA

Taş Plak, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Taş Plak Konseri' AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:57 Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti
20:32 Galatasaraylı iş adamının cesedi yıllar sonra boş araziden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 23:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: "Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş