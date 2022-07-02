İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

Ayrıca başka illerde görev yapan Emniyet müdürleri Serdar Göriş, Hakan Korkmaz , Hakan Öztürk , Serhat Kalyoncu, Cengizhan Zengin, Ahmet Lütfü Çırakoğlu ve Yusuf Erkan ile birlikte 5 emniyet amiri de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 ikinci sınıf, 5 üçüncü sınıf, 5 dördüncü sınıf polis müdürü ile 5 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Yalçın, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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